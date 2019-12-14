Бускетс: не понимаю, почему в эпизоде с Пике не воспользовались VAR

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:2).

«Ничья — справедливый исход матча, но мы могли и победить. В первые минуты нам было нелегко, но при счёте 1:1 мы играли лучше.

Споры по поводу судейства будут всегда. В эпизоде с пенальти мы боролись с Льоренте. Момент с Пике — более очевидный, чем с моим участием. Я не понимаю, почему в эпизоде с Пике не воспользовались VAR. В таких моментах VAR должен быть использован», — приводит слова Бускетса Marca.

«Барселона» набрала 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (28) — на 4-м месте.

Следующий матч «Барселона» проведёт 18 декабря на своём поле с мадридским «Реалом».