Бускетс: не понимаю, почему в эпизоде с Пике не воспользовались VAR

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:2).
«Ничья — справедливый исход матча, но мы могли и победить. В первые минуты нам было нелегко, но при счёте 1:1 мы играли лучше.
Споры по поводу судейства будут всегда. В эпизоде с пенальти мы боролись с Льоренте. Момент с Пике — более очевидный, чем с моим участием. Я не понимаю, почему в эпизоде с Пике не воспользовались VAR. В таких моментах VAR должен быть использован», — приводит слова Бускетса Marca.
«Барселона» набрала 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (28) — на 4-м месте.
Следующий матч «Барселона» проведёт 18 декабря на своём поле с мадридским «Реалом».
- 14 декабря 2019
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