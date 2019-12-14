Коутиньо: всегда стараюсь изо всех сил. Иногда это срабатывает, иногда — нет
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо высказался о своей игре после матча 15-го тура немецкой Бундеслиги с бременским «Вердером» (6:1). Напомним, 27-летний бразильский хавбек оформил хет-трик в этой встрече.
«Я всегда стараюсь изо всех сил. Иногда это срабатывает, иногда — нет. Сегодня было важно набрать очки, чтобы улучшить позицию в турнирной таблице. Такова наша цель. Это то, чего мы хотим», — приводит слова Коутиньо официальный сайт мюнхенской «Баварии».
Коутиньо перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Барселоны» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 13 матчах чемпионата Германии, записал на свой счёт 6 голов и отдал 5 результативных передач.
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