Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (0:1).

«Реальность такова, что если мы находимся не в лучшей форме, то не можем обыгрывать организованные команды. Мы не очень заинтересовали фанатов. Будь я на месте болельщиков, то сказал бы, что «Челси» играл слишком медленно. Я не могу винить фанатов за такое отношение. Часть ответственности лежит на игроках. Они должны играть так, чтобы болельщики заинтересовались.

Нам нужно проявлять характер. Если соперник играет от обороны, то это испытание для нас. Сегодня мы с ним не справились. Мы играли слишком осторожно, не реализовали моменты и пропустили глупый гол», — приводит слова Лэмпарда Yahoo Sports.