Гол Аллера принёс «Вест Хэму» победу в матче с «Саутгемптоном»

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон, ему ассистировали судьи на линиях Ли Беттс и Дэниел Кук.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 37-й минуте автором забитого мяча стал Себастьян Аллер, которому ассистировал Пабло Форнальс.

«Вест Хэм Юнайтед», набрав 19 очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» (15) — в зоне вылета,

на 18-м месте.

В следующем туре «Вест Хэм Юнайтед» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас», матч состоится 26 декабря. «Саутгемптон» 21 декабря в гостях встретится с «Астон Виллой».