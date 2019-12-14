Слуцкий: возглавить «Спартак» было бы неправильно со всех сторон

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, что он никогда не возглавит московский «Спартак».

«Табу в России, куда не пойду никогда? Это вопрос про «Спартак». Это было бы неправильно со всех сторон: с точки зрения клуба, с точки зрения болельщиков, с точки зрения руководства той команды, которой принадлежит часть моего сердца. Я говорю о ЦСКА. Так что это было бы неправильно, — сказал Слуцкий в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

48-летний Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московский клуб трижды становился чемпионом России, два раза выиграл Кубок России, а также дважды становился обладателем Суперкубка России. Последним клубом специалиста был нидерландский «Витесс».