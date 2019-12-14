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Лэмпард попросил «Челси» купить летом нового вратаря

Лэмпард попросил «Челси» купить летом нового вратаря
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы клуб в летнее трансферное окно приобрёл нового голкипера, утверждает Bleacher Report.

По данным источника, специалист обратился к руководству клуба с просьбой о новом вратаре. Если голкипер будет куплен, то нынешний первый номер «Челси» Кепа Аррисабалага может потерять место в основном составе.

Аррисабалага перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика». Английский клуб заплатил за него € 80 млн, сделав Кепу самым дорогим вратарём в истории. В нынешнем сезоне 25-летний испанец принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги (во всех — в основном составе), в которых пропустил 25 голов. Контракт голкипера с лондонским клубом действует до лета 2025 года.

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