«Барселона» подаст жалобу по поводу работы VAR в матче с «Реалом Сосьедад»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намерен подать жалобу по поводу работы VAR в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:2), сообщает Marca.
По данным источника, Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF). Руководство каталонского клуба недовольно тем, что арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти в ворота «Реала Сосьедад» после падения защитника «Барселоны» Жерара Пике в штрафной площади в результате единоборства с игроком соперника Диего Льоренте. Рохас сразу показал, что пенальти не было и не стал обращаться с запросом к видеоассистентам, чтобы они посмотрели спорный эпизод.
«Барселона» набрала 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (28) — на 4-м месте.
Следующий матч «Барселона» проведёт 18 декабря на своём поле с мадридским «Реалом».
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