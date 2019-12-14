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«Монако» сыграл ничью с «Анже», Головин был заменён на 79-й минуте

«Монако» сыграл ничью с «Анже», Головин был заменён на 79-й минуте
Футбол / Франция 0

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, однако результативными действиями отметиться не сумел и на 79-й минуте встречи был заменён. Вместо него на поле вышел нападающий Бальде Кейта.

«Монако» набрал 25 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (25) — на 11-м месте.

В других матчах тура чемпионата Франции «Мец» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), «Амьен» и «Дижон» не выявили победителя (1:1), «Нант» на выезде обыграл «Ним» со счётом 1:0, «Брест» и «Ницца» разошлись миром (0:0), а «Тулуза» проиграла «Реймсу» (0:1).

Франция - Лига 1. 18-й тур
14 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 0
Монако
Монако
Франция - Лига 1. 18-й тур
14 декабря 2019, суббота. 19:30 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Нгюэтт – 40'   1:1 Радоньич – 70'
Франция - Лига 1. 18-й тур
14 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Амьен
Амьен
Окончен
1 : 1
Дижон
Дижон
0:1 Кадис – 19'   1:1 Конате – 28'
Франция - Лига 1. 18-й тур
14 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
0 : 1
Нант
Нант
0:1 Луза – 28'
Франция - Лига 1. 18-й тур
14 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 0
Ницца
Ницца
Франция - Лига 1. 18-й тур
14 декабря 2019, суббота. 22:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
0 : 1
Реймс
Реймс
0:1 Уден – 9'
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