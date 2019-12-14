«Монако» сыграл ничью с «Анже», Головин был заменён на 79-й минуте

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Анже» принимал «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, однако результативными действиями отметиться не сумел и на 79-й минуте встречи был заменён. Вместо него на поле вышел нападающий Бальде Кейта.
«Монако» набрал 25 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (25) — на 11-м месте.
В других матчах тура чемпионата Франции «Мец» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), «Амьен» и «Дижон» не выявили победителя (1:1), «Нант» на выезде обыграл «Ним» со счётом 1:0, «Брест» и «Ницца» разошлись миром (0:0), а «Тулуза» проиграла «Реймсу» (0:1).
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