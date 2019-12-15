«Витесс» одержал первую победу после ухода Слуцкого

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» разгромил «Твенте» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Энсхеде на стадионе «Де Гролс Весте». Обслуживал матч арбитр Аллард Линдхут. Ему ассистировали судьи на линиях Фрек Вандерсен и Патрик Иниа.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте автором забитого мяча стал Брайан Линссен. Через 10 минут преимущество арнемского клуба увеличил Нуа Дико, которому ассистировал Тим Матавж. На 72-й минуте счёт до крупного довёл Линссен, оформивший дубль с передачи Матавжа.

«Витесс» одержал первую победу после ухода с поста главного тренера российского специалиста Леонида Слуцкого, который покинул клуб 30 ноября. В данный момент команду тренирует Джозеф Остинг, ранее работавший в клубе в качестве тренера юношеских команд, а в 2018 году входивший в штаб основного состава.