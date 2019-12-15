Зидан: у «Барселоны» больше отдыха перед «эль класико»? Не я составляю календарь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что не беспокоится о том, что у «Барселоны» на день больше отдыха перед очной встречей.
Напомним, «Барселона» провела свой матч в Примере 14 декабря, а «Реал» сыграет 15 декабря. Матч «Барселона» — «Реал» состоится в среду, 18 декабря.
«Именно Ла Лига установила такое расписание. Я не составляю календарь, но должен уважать его. Мы не можем ничего изменить.
Что касается того, сыграет Каземиро или нет, решение остаётся за тренером. Я пообщаюсь со своими футболистами, потому что мне интересно их мнение. Мы знаем, насколько важен Каземиро но знаем и то, что я должен выбирать состав на каждый матч. Я заблуждаюсь, если думаю, что игра в среду важнее. Важная игра — это матч с „Валенсией“, — приводит слова Зидана Marca.
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