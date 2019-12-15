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«Атлетико» обыграл «Осасуну» и вышел на четвёртое место в Примере

«Атлетико» обыграл «Осасуну» и вышел на четвёртое место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Осасуну» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Ему ассистировали судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Альфонсо Баэна Эспехо.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 67-й минуте автором забитого мяча стал Альваро Мората, которому ассистировал Киран Триппьер. Через несколько минут преимущество мадридского клуба увеличил Сауль с передачи Анхеля Корреа.

«Атлетико» прервал трёхматчевую серию без побед и вышел на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Осасуна» (23) — на 10-м месте.

В 18-м туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 22 декабря.

Испания - Примера. 17-й тур
14 декабря 2019, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мората – 67'   2:0 Сауль – 75'
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