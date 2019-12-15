«Атлетико» обыграл «Осасуну» и вышел на четвёртое место в Примере
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Осасуну» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Ему ассистировали судьи на линиях Теодоро Собрино Маган и Альфонсо Баэна Эспехо.
Счёт был открыт в середине второго тайма. На 67-й минуте автором забитого мяча стал Альваро Мората, которому ассистировал Киран Триппьер. Через несколько минут преимущество мадридского клуба увеличил Сауль с передачи Анхеля Корреа.
«Атлетико» прервал трёхматчевую серию без побед и вышел на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Осасуна» (23) — на 10-м месте.
В 18-м туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 22 декабря.
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