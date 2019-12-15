Тухель: Мбаппе любит показывать своё разочарование

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о специфике работы с французским нападающим Килианом Мбаппе.
«Сложно ли работать с Мбаппе? Нет, мы очень много об этом говорим. Килиан всегда хочет играть. Иногда он разочаровывается и любит показывать это. Возможно, у вас сложилось впечатление, что им нелегко управлять, но это не так. Это длится всего несколько минут. Он умён», — приводит слова Тухеля Goal.com.
Напомним, ранее Мбаппе остался недоволен заменой в конце выездного матча 17-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). На 90-й минуте 20-летнего француза заменил форвард Эрик Шупо-Мотинг. Тухель хотел объяснить своё решение Мбаппе, но футболист даже не посмотрел на него. Килиан направил взгляд в сторону скамейки и не обращал внимания на наставника.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 10 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.
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