Гаттузо – о поражении в матче с «Пармой»: у «Наполи» психологические проблемы

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Пармой» со счётом 1:2. Эта встреча стала для Гаттузо первой на посту главного тренера неаполитанского клуба.

«Я не считаю правильным говорить о неудаче, потому что первые 10 минут показали всё. У этой команды психологические проблемы, так как «Наполи» не привык к такой длинной серии без побед в Серии A. Эти игроки привыкли бороться за высокие места, поэтому сейчас они стараются адаптироваться. Я беру на себя всю ответственность за поражение. Болельщики, естественно, будут недовольны, потому что результаты не соответствуют ожиданиям. Сейчас моя главная задача — помочь команде снова обрести спокойствие. Я не хочу слышать разговоры о неудаче. Мы могли бы добиться большего», — приводит слова специалиста Football Italia.

На посту главного тренера «Наполи» Гаттузо сменил Карло Анчелотти. На данный момент «Наполи» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.