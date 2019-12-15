Жардим: у «Монако» были проблемы в завершении атак, мы разочарованы ничьей

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвёл итоги матча 18-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (0:0).



«Нашей целью была победа. Мы разочарованы. „Монако“ доминировал на протяжении всего матча. У нас были проблемы в завершении атак. „Анже“ создавал возможности для контратак. Мы сделали много передач, но не создали опасных моментов. Рисковали, чтобы выиграть. Я вносил изменения для этого», — приводит слова Жардима L'Equipe.



«Монако» набрал 25 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (25) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «ПСЖ», набравший 39 очков в 16 матчах.

В следующем туре чемпионата Франции «Монако» сыграет с «Лиллем». Встреча состоится в субботу, 21 декабря, в Монако.