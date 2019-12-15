Гвардиола: теперь нужно почти 100 очков, чтобы стать чемпионом АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что в последние годы стало сложнее бороться за титул английской Премьер-лиги.
«Когда мы приехали, для чемпионства хватало 85–90 очков. Теперь нужно почти 100. Благодаря невероятным топ-футболистам мы с «Ливерпулем» подняли эту планку. Теперь нам нужно вновь достичь этой отметки. Все, кто позади «Ливерпуля», знают, что надо набрать около 100 очков.
Думаю, набирать и дальше по 198 очков за две кампании будет непросто. Я знал, что так будет, и не хотел слишком много думать об этом в начале сезона. Но, думаю, мы снова сможем добиться этого», — приводит слова 48-летнего специалиста пресс-служба «Манчестер Сити».
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
Гвардиола: сейчас у меня нет мыслей о «Ливерпуле»
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