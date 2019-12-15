Симеоне: «Атлетико» знает, что должен сделать, чтобы улучшить позиции в Примере

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 17-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:0).



«Я хочу видеть Фелиша на поле каждый день и хочу видеть его в наилучшей форме. Мы знаем, что должны сделать, чтобы улучшить свои позиции в испанской Примере. Мы искали пути, чтобы вернуть себе равновесие. Теперь это равновесие практически востановлено, и мы имеем больше шансов на победу в каждом матче», — приводит слова Симеоне AFP.



«Атлетико» прервал трёхматчевую серию без побед и вышел на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Осасуна» (23) — на 10-м месте. В 18-м туре чемпионата Испании «Атлетико» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 22 декабря.

«Атлетико» обыграл «Осасуну» и вышел на четвёртое место в Примере