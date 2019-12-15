Симеоне: «Атлетико» знает, что должен сделать, чтобы улучшить позиции в Примере
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги матча 17-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:0).
«Я хочу видеть Фелиша на поле каждый день и хочу видеть его в наилучшей форме. Мы знаем, что должны сделать, чтобы улучшить свои позиции в испанской Примере. Мы искали пути, чтобы вернуть себе равновесие. Теперь это равновесие практически востановлено, и мы имеем больше шансов на победу в каждом матче», — приводит слова Симеоне AFP.
«Атлетико» прервал трёхматчевую серию без побед и вышел на четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Осасуна» (23) — на 10-м месте. В 18-м туре чемпионата Испании «Атлетико» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 22 декабря.
«Атлетико» обыграл «Осасуну» и вышел на четвёртое место в Примере
- 15 декабря 2019
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
09:16
-
07:43
-
03:51
-
01:56
-
01:43
-
01:24
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:31
-
00:10
- 14 декабря 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:36
-
23:31
-
23:08
-
23:03
-
22:49
-
22:40
-
22:29
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
21:53
-
21:49
-
21:31
-
21:29
-
21:11
-
21:05
-
20:49
-
20:40
-
20:33
Партнерский контент