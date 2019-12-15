Детские команды «Чертаново» принимают участие в супертурнире в Испании

В завершении футбольного года воспитанники «Чертаново» 2009 и 2008 года рождения играют в супертурнире X Media Gol Cup в пригороде Барселоны – Корнелья-де-Льобрегат. С 6 по 8 декабря прошёл отборочный турнир, в котором каталонские команды разыграли несколько дополнительных путёвок в финальную стадию. Основной турнир в двух возрастных категориях с участием многих европейских грандов проходит с 13 по 15 декабря. Прямые трансляции всех матчей доступны в «Инстаграме» школы.



Команда «Чертаново», в которой играют футболисты 2009 года рождения (тренер – Алексей Романенков), встретилась в групповом раунде со сверстниками из «Эспаньола», а также с «Валенсией», японским клубом E-Plus-U Malva и одним из победителей отбора – каталонским клубом «Сан-Кугат» (Сан-Кугат-дель-Вальес, Испания).



Календарь матчей «Чертаново-2009»:



Групповой раунд:



13 декабря. 1-й тур. «Чертаново» – «Эспаньол» (Испания) – 2:4 (Мудрак — 2)

14 декабря. 2-й тур. «Чертаново» – «Сан-Кугат» (Испания) – 3:2 (Рыбаков — 2, Яковлев)

14 декабря. 3-й тур. «Чертаново» – «Валенсия» (Испания) – 2:0 (Мудрак, Рыбаков)

14 декабря. 4-й тур. «Чертаново» – E-Plus-U Malva (Япония) – 5:0 (Малкин — 2, Некрасов — 2, Недоборов)



Чертановцы финишировали на 2-м месте в группе, досрочно обеспечив себе место в плей-офф турнира за 1–8-е место.



Плей-офф:

14 декабря. Матч за 1–8-е место. Четвертьфинал. «Чертаново» — «Реал Мадрид» (Испания). Начало — в 22:30 мск



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По итогам жеребьёвки команда «Чертаново», в которой выступают игроки 2008 года рождения (тренеры – Дмитрий Митрофанов и Николай Утин), попала в одну группу с мадридским «Реалом», «Вильярреалом», французским «ПСЖ», академией K-Tech с Бермуд и одним из победителей отбора — каталонским клубом «Мольет» (Мольет-дель-Вальес, Испания).



Календарь матчей «Чертаново-2008»:



Групповой раунд:



13 декабря. 1-й тур. «Чертаново» – «Мольет» (Испания) – 4:1 (Лахин, Свистунов, Кузнецов, Полянцев)

13 декабря. 2-й тур. «Чертаново» – «Вильярреал» (Испания) – 2:3 (Лахин, Полянцев)

14 декабря. 3-й тур. «Чертаново» – «Реал Мадрид» (Испания) – 0:2

14 декабря. 4-й тур. «Чертаново» – K-Tech (Бермудские острова) – 1:0 (Кузнецов)

14 декабря. 5-й тур. «Чертаново» – «ПСЖ» (Франция) – 1:2 (Кузнецов)



Чертановцы финишировали на 4-м месте в группе и сыграют в плей-офф за 13–16-е место.



Плей-офф:

14 декабря. Матч за 13–16-е место. Полуфинал. «Чертаново» – «Оспиталет» (Испания). Начало – в 23:00 мск.