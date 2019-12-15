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Зидан: Мбаппе — игрок «ПСЖ». Я должен это уважать

Зидан: Мбаппе — игрок «ПСЖ». Я должен это уважать
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет перейти в его команду.

«Мбаппе играет за «ПСЖ». Не могу комментировать то, что у них происходит за кулисами. Это было бы проявлением неуважения с моей стороны. Всем известно, что я очень хорошо знаю Килиана, но мне нужно с уважением относиться к его клубу», — приводит слова Зидана Goal.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» 2017 года. Контракт 20-летнего француза с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Килиан забил 7 мячей и отдал 4 голевых паса в 10 матчах французской Лиги 1. В 5 встречах Лиги чемпионов форвард записал в актив 5 мячей и 4 результативные передачи.

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