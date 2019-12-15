Фернандиньо: сейчас не думаю о «Ливерпуле», он уже слишком далеко
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился мнением о 17-очковом отставании «горожан» от «Ливерпуля» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Хотел бы быть поближе к «Ливерпулю». Возможно, после четырёх трофеев в прошлом сезоне мы стали слишком самоуверенными. Однако реалии спорта таковы, что превосходство нужно доказывать каждый день.
Сейчас не думаю о «Ливерпуле», он уже слишком далеко. В первую очередь нам нужно думать о втором месте, которое занимает «Лестер Сити». «Ливерпулю» помогает то, что он давно не становился чемпионом Англии», — приводит слова Фернандиньо Goal.
Сегодня, 15 декабря, «Манчестер Сити» проведёт матч 17-го тура АПЛ с «Арсеналом». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 19:30 мск.
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