Фернандиньо: сейчас не думаю о «Ливерпуле», он уже слишком далеко

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился мнением о 17-очковом отставании «горожан» от «Ливерпуля» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Хотел бы быть поближе к «Ливерпулю». Возможно, после четырёх трофеев в прошлом сезоне мы стали слишком самоуверенными. Однако реалии спорта таковы, что превосходство нужно доказывать каждый день.

Сейчас не думаю о «Ливерпуле», он уже слишком далеко. В первую очередь нам нужно думать о втором месте, которое занимает «Лестер Сити». «Ливерпулю» помогает то, что он давно не становился чемпионом Англии», — приводит слова Фернандиньо Goal.

Сегодня, 15 декабря, «Манчестер Сити» проведёт матч 17-го тура АПЛ с «Арсеналом». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 19:30 мск.