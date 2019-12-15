Клопп — об увеличении количества матчей в Лиге чемпионов: это полная чушь
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что мерсисайдский клуб не выступает за увеличение количества матчей в Лиге чемпионов. По мнению немецкого специалиста, команды и без того имеют крайне насыщенный график.
«Я прочитал в прессе, что английские топ-клубы хотят увеличения числа матчей в Лиге чемпионов. Я точно не поддерживаю эти планы. Это полная чушь», — приводит слова Клоппа BBC.
Напомним, накануне «Ливерпуль» одержал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0). Команда Клоппа набрала 49 очков и занимает 1-е место в английской Премьер-лиге. «Уотфорд» (9) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент входят также «Лестер Сити» (38) и «Манчестер Сити» (32).
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