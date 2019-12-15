Сарри: должны оставаться конкурентоспособными в Серии А, если хотим выиграть ЛЧ

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о проблеме, которая влияет на результаты команды в итальянской Серии А.

«Риск падения уровня интенсивности и количества набранных очков после матчей в Лиге чемпионов виден по статистике. С этим бессмысленно спорить, когда такое произошло уже 2-3 раза в этом сезоне. Мы должны выяснить причину и всё исправить.

Игра в Серии А и Лиге чемпионов отличается, но нельзя сказать, что европейские соперники более открыты. «Байер» сосредоточен в основном на владении мячом, в то время как московский «Локомотив», как правило, закрывается.

Возможно, подсознательно мы начинаем думать о других целях после стольких титулов Серии А, но с этим надо бороться. Если хотим быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, должны быть конкурентоспособными и в Италии», — цитирует Сарри AS.