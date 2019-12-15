Моура: верю, что «Тоттенхэм» может выиграть трофей с Моуринью

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура поделился мнением о главном тренере лондонского клуба Жозе Моуринью. Напомним, португальский специалист возглавил команду после ухода Маурисио Почеттино.



«Все рады работать с Моуринью. Все знают о его больших успехах на тренерском поприще, а также насколько он хорош. Моуринью выигрывал трофеи с каждым клубом, в котором работал. Теперь у нас появилась возможность учиться у него. У „Тоттенхэма“ есть всё что нужно — отличный тренер, с огромным опытом. Верю, что мы можем выиграть трофей с Моуринью.



У каждого тренера свой менталитет. Жозе всегда разговаривает с нами, он помогает нам раскрыться, показать, что мы сильны», — приводит слова Моуры Goal.com.