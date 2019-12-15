«Зенит» снова заинтересовался Акуньей
Защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может сменить клуб в зимнее трансферное окно. На 28-летнего аргентинца претендуют «Зенит», «Наполи» и «Вильярреал», сообщает O Jogo.
«Зенит» хотел приобрести Акунью прошлой зимой, а также минувшим летом, но в обоих случаях сделка так и не состоялась.
Маркос выступает за «Спортинг» с июля 2017 года. Действующий контракт защитника с клубом из Лиссабона рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Акунья забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.
«Зенит», набрав 45 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах сине-бело-голубые одержали 14 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
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