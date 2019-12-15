Мората: Фелиш будет одним из лучших игроков в мире
Нападающий сборной Испании и «Атлетико» Альваро Мората поделился мнением о товарище по мадридскому клубу Жоау Фелише.
«Отличный игрок. Молодой, сконцентрированный, увлечённый. Он осознаёт всю ответственность, которая лежит на его плечах. Несмотря на серьёзное давление, он будет одним из лучших футболистов в мире, если будет работать так же усердно. Он будет одним из лучших, уверен», — приводит слова Мораты Marca.
Напомним, Фелиш перешёл в мадридский «Атлетико» из «Бенфики» летом 2019 года. В нынешнем сезоне 20-летний португальский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. После 17 туров «Атлетико» занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры.
Фелиш назван лучшим молодым игроком Европы 2019 года
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