«Шахтёр» объявил о продлении контракта с Мораесом

«Шахтёр» на официальном сайте клуба объявил о продлении контракта с нападающим Жуниором Мораесом. Новое соглашение 32-летнего форварда сборной Украины с донецким клубом рассчитано до конца 2021 года.



Мораес стал игроком «Шахтёра» в июле 2018 года, перейдя из киевского «Динамо». В сезоне-2018/19 нападающий провел 39 матчей и записал на свой счёт 26 голов. В текущем сезоне Мораес принял участие в 24 матчах и забил 17 голов.



В марте 2019 года Мораес получил украинское гражданство и начал выступать в составе национальной команды Украины. На данный момент в активе форварда 5 матчей за сборную.

Донецкий «Шахтёр» набрал 50 очков в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.