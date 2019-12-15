Ройс: арбитр сказал: «Игра рукой была, но пенальти я не дам». К чему этот цирк

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал эпизод, произошедший в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (4:0).



Напомним, на 15-й минуте встречи футболист «Майнца» Йерри Юсте сыграл рукой в собственной штрафной. Главный арбитр матча обратился к помощи VAR, однако в итоге не назначил пенальти.



«Это пенальти. Арбитр сказал мне: „Игра рукой была, но пенальти я не дам“. я задумался над этими словами. Если это рука рукой, то это игра рукой. Я не знаю, к чему весь это цирк», — приводит слова Ройса Goal.com.

Дортмундская «Боруссия» набрала 29 очков в 15 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг», набравший 33 очка в 15 играх.