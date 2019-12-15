Гаскойна задержал охранник магазина, после того как он не заплатил £ 9 за вино
Знаменитый полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн попал в нелепую ситуацию, забыв заплатить в магазине £ 9 (около € 10,79) за бутылку красного вина, сообщает The Sun.
Инцидент произошёл в одном из лондонских супермаркетов. Гаскойн взял алкоголь и просто пошёл к выходу. В результате бывшего футболиста задержал охранник. После этого Пол принёс извинения и вернулся к кассе, чтобы оплатить вино.
Напомним, Гаскойн неоднократно проходил курс лечения от алкогольной зависимости. Впервые это произошло в 1998 году, когда хавбек защищал цвета «Мидлсбро».
В течение карьеры футболиста Пол выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Лацио», «Рейнджерс», «Мидлсбро», «Эвертон», «Бёрнли», «Ганьсу Тяньма» и «Бостон Юнайтед».
Гаскойна признали невиновным в сексуальных домогательствах
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