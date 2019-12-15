Сарри: есть ощущение, что Роналду восстанавливается быстрее, чем когда-либо

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча 16-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» рассказал о состоянии футболистов туринского клуба.



«Складывается ощущение, что Роналду восстанавливается быстрее, чем когда-либо. Оценим уровень его физической готовности в течение следующих нескольких дней, но, похоже, его форма быстро улучшается.



У Дугласа Косты и Бентанкура всё складывается хорошо. Однако Дуглас не играл 20 дней, а Родриго пропустил всего три дня, поэтому у меня ещё есть некоторые вопросы по состоянию Косты», — приводит слова Сарри Football Italia.



Матч 16-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Удинезе» состоится сегодня, 15 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Сарри: должны оставаться конкурентоспособными в Серии А, если хотим выиграть ЛЧ