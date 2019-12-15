Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сарри: есть ощущение, что Роналду восстанавливается быстрее, чем когда-либо

Сарри: есть ощущение, что Роналду восстанавливается быстрее, чем когда-либо
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча 16-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» рассказал о состоянии футболистов туринского клуба.

«Складывается ощущение, что Роналду восстанавливается быстрее, чем когда-либо. Оценим уровень его физической готовности в течение следующих нескольких дней, но, похоже, его форма быстро улучшается.

У Дугласа Косты и Бентанкура всё складывается хорошо. Однако Дуглас не играл 20 дней, а Родриго пропустил всего три дня, поэтому у меня ещё есть некоторые вопросы по состоянию Косты», — приводит слова Сарри Football Italia.

Матч 16-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Удинезе» состоится сегодня, 15 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Сарри: должны оставаться конкурентоспособными в Серии А, если хотим выиграть ЛЧ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019