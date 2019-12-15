«Уфа» подарила именную футболку рэперу Face

«Уфа» сделала подарок российскому рэп-исполнителю Ивану Дрёмину, известному под псевдонимом Face. По окончании фестиваля «Новая Атланта», который прошёл в Уфе, председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов вручил артисту именную футболку.

Face родился в Уфе в 1997 году.

«Ваня — вежливый и спокойный парень. Абсолютно без звёздной болезни, несмотря на десятки миллионов фанов. Он радостно вспоминал, как болел за ФК «Уфа» не где-нибудь, а на фан-секторе. Показал мне двоих «бойцов» из своей команды, которые топили с ним там же. С тех пор они и вместе, то есть не бросил он старых друзей. Мы подарили ему футболку и запланировали, что обязательно как-нибудь вернём его на наш стадион «Нефтяник», хоть в каком качестве: то ли первый удар по мячу, то ли песня какая, — решим», — приводит слова Мурзагулова пресс-служба «Уфы».

Фото можно посмотреть на странице «Уфы» в «Инстаграме».