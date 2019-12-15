«Уфа» подарила именную футболку рэперу Face

«Уфа» сделала подарок российскому рэп-исполнителю Ивану Дрёмину, известному под псевдонимом Face. По окончании фестиваля «Новая Атланта», который прошёл в Уфе, председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов вручил артисту именную футболку.
Face родился в Уфе в 1997 году.
«Ваня — вежливый и спокойный парень. Абсолютно без звёздной болезни, несмотря на десятки миллионов фанов. Он радостно вспоминал, как болел за ФК «Уфа» не где-нибудь, а на фан-секторе. Показал мне двоих «бойцов» из своей команды, которые топили с ним там же. С тех пор они и вместе, то есть не бросил он старых друзей. Мы подарили ему футболку и запланировали, что обязательно как-нибудь вернём его на наш стадион «Нефтяник», хоть в каком качестве: то ли первый удар по мячу, то ли песня какая, — решим», — приводит слова Мурзагулова пресс-служба «Уфы».
Фото можно посмотреть на странице «Уфы» в «Инстаграме».
- 15 декабря 2019
-
14:09
-
14:08
-
14:00
-
13:45
-
13:39
-
13:07
-
13:02
-
12:47
-
12:45
-
12:27
-
12:12
-
12:09
-
11:45
-
11:33
-
11:23
-
11:13
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:10
-
10:08
-
09:44
-
09:42
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
09:16
-
07:43
-
03:51
-
01:56
-
01:43
-
01:24
-
00:54
-
00:47
-
00:37