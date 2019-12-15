«Монца» из Серии С предложила Ибрагимовичу контракт

Руководитель итальянского клуба «Монца», выступающего в итальянской Серии С, Адриано Галлиани заявил, что клуб предложил контракт шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу.
«После того как президент клуба Сильвио Берлускони дал мне разрешение, я сделал предложение агенту Ибрагимовича. Райола предложил мне поговорить напрямую со Златаном. Мы предложили игроку контракт на два с половиной года. Я сказал Златану: „Приходи к нам, и через два года мы будем в Серии А“», — приводит слова Галлиани Corriere della sera.
Ранее сообщалось, что в услугах шведского футболиста также заинтересованы «Милан» и «Наполи».
В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца года.
- 15 декабря 2019
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