«Вас Путин прислал». Слуцкий рассказал, как к нему относились в Нидерландах

Бывший главный тренер московского ЦСКА и национальной команды России Леонид Слуцкий рассказал об уходе из нидерландского клуба «Витесс».

«На мой взгляд, иностранный тренер неэффективен в голландской системе. Голландия не то, что не моя страна. Это вообще страна не для иностранных тренеров с принципиально иными взглядами. Я уже не мог, когда бесконечно слышал про оборонительный футбол. Местный журналист, который меня полностью ненавидел, говорил: «Волга-катеначчо». Я говорю: «70 голов забили. 70!»

Ощущение отсутствия длинного будущего и невозможности переформатировать весь голландский футбол плюс текущая неудача вкупе оказали влияние на моё решение. Хотя в целом я очень горжусь своей работой и в плане командного результата, и в плане результативного футбола, и в плане развития игроков и их продажи в условиях бесконечной текучки кадров.

Это был крутейший опыт, но в определённый момент я для себя решил, что он не должен быть продолжен. В целом понимание процессов произошло ещё по ходу прошлого сезона. У меня был контракт до конца года, и я понимал, что полностью его отработаю. В этой ситуации нет смысла сопротивляться — более эффективным будет местный специалист, он устроит всех.

Ко мне здесь великолепно относились. Меня любили и обожали. Это всё моя манера поведения: русский такой директ-стайл, когда ты в лоб что-то говоришь, а они к этому не привыкли. Плюс моё чувство юмора и глубокая адаптация в стране, потому что я участвовал во всех программах, я изучал историю и много путешествовал по стране. Я не могу на что-то пожаловаться.

Отношение ко мне как к личности было великолепным. Один человек даже подошёл и сказал: «У меня такое ощущение, что вас Путин прислал к нам в Голландию для того, чтобы создать максимально позитивный образ о русских среди голландцев». Безусловно, это льстило моему самолюбию. Я не слышал ни одного плохого слова. Отношение было супер», — сказал Слуцкий в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».