«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 17:00

Сегодня, 15 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Кевин Френд.



«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 16 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (17) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 49 очков в 17 матчах. В тройку лидеров турнира также входят «Лестер Сити» (39) и «Манчестер сити» (32).