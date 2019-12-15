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После слов Озила в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»

После слов Озила в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Китайский государственный телеканал CCTV отменил трансляцию матча 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 15 декабря, сообщает Bloomberg.

Вместо этой встречи на канале покажут запись другого матча АПЛ — «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур», которая тоже пройдёт сегодня, но закончится ещё до начала матча «канониров» и «горожан».

Решение CCTV может быть связано с недавними словами полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который на своих страницах в социальных сетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы. Позднее лондонский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что сообщения Озила являются сугубо его личным мнением.

Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).

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