Юношеская команда «Герты» ушла с поля из-за расистских оскорблений, ведя в счёте

Юношеская команда «Герты» U16 покинула поле во время матча с «Ауэрбахом» из-за оскорблений на почве расизма.



В ходе встречи футболисты «Герты» несколько раз подверглись расистским оскорблениям со стороны соперников. На 68-й минуте матча представители берлинской команды приняли решение не продолжать игру и ушли с поля. У тому моменту счёт был в пользу «Герты» — 2:0.



«Существуют ситуации, в которых футбол становится для нас второстепенным. Мы несём ответственность перед собой, своими игроками и обществом. Мы очень серьёзно относимся к этой ответственности, поэтому приняли единственно правильное решение не продолжать матч в таких условиях. В такой ситуации нам важнее ценности, чем победа или поражение на поле», — приводит слова члена исполнительного совета «Герты» Пола Койтера официальный сайт берлинской команды.