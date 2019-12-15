Гвардиола: Эмери уволили из-за результатов, а не из-за плохого английского
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что Унаи Эмери был уволен с поста наставника лондонского «Арсенала» за плохое знание английского языка.
«Сейчас много разных способов для общения с игроками. Можно использовать изображения, а не только слова. Работа тренера оценивается по результатам. То же самое касается Эмери. Не думаю, что в его случае причина отставки была связана со знанием английского языка. Он лишился работы из-за того, что не выигрывал матчи», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Сегодня, 15 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
После слов Озила в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити»
- 15 декабря 2019
-
15:15
-
15:13
-
14:45
-
14:38
-
14:09
-
14:08
-
14:00
-
13:45
-
13:39
-
13:07
-
13:02
-
12:47
-
12:45
-
12:27
-
12:12
-
12:09
-
11:45
-
11:33
-
11:23
-
11:13
-
10:45
-
10:39
-
10:30
-
10:10
-
10:08
-
09:44
-
09:42
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
09:16
-
07:43
-
03:51
-
01:56
-
01:43
Партнерский контент