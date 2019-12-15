Гвардиола: Эмери уволили из-за результатов, а не из-за плохого английского

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что Унаи Эмери был уволен с поста наставника лондонского «Арсенала» за плохое знание английского языка.

«Сейчас много разных способов для общения с игроками. Можно использовать изображения, а не только слова. Работа тренера оценивается по результатам. То же самое касается Эмери. Не думаю, что в его случае причина отставки была связана со знанием английского языка. Он лишился работы из-за того, что не выигрывал матчи», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Сегодня, 15 декабря, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.