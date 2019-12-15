«Хетафе» продлил беспроигрышную серию в Примере, обыграв «Вальядолид»
В матче 17-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола встречи стал защитник «Хетафе» Марк Кукурелья, он отправил мяч в ворота «Вальядолида» на 36-й минуте. Ассистентом в данном эпизоде выступил нападающий хозяев Хорхе Молина. На 82-й минуте второй гол забил нападающий «Хетафе» Родригес Анхель. Таким образом, «Хетафе» продлил беспроигрышную серию в Примере до семи матчей.
«Хетафе» набрал 30 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (19) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 35 очков в 16 матчах.
- 15 декабря 2019
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