Раньери — первый тренер в истории, выигравший четыре разных дерби в Италии
Вчера, 14 декабря, «Сампдория» под руководством Клаудио Раньери обыграла «Дженоа» в дерби Генуи. Матч 16-го тура итальянской Серии А завершился со счётом 0:1.
Раньери одержал победу уже в четвёртом итальянском дерби. Ранее 68-летний специалист выигрывал дерби Милана («Интер»), Турина («Ювентус») и Рима («Рома»).
Клаудио стал первым тренером, кто ни разу не проигрывал в таких матчах и смог одержать победу в каждом противостоянии хотя бы по одному разу.
Напомним, Раньери возглавил «Сампдорию» 12 октября 2019 года. Сейчас его команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
В 17-м туре «Сампдория» сыграет с «Ювентусом». Матч состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» 18 декабря, начало — в 20:55 мск.
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