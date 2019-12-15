Раньери — первый тренер в истории, выигравший четыре разных дерби в Италии

Вчера, 14 декабря, «Сампдория» под руководством Клаудио Раньери обыграла «Дженоа» в дерби Генуи. Матч 16-го тура итальянской Серии А завершился со счётом 0:1.

Раньери одержал победу уже в четвёртом итальянском дерби. Ранее 68-летний специалист выигрывал дерби Милана («Интер»), Турина («Ювентус») и Рима («Рома»).

Клаудио стал первым тренером, кто ни разу не проигрывал в таких матчах и смог одержать победу в каждом противостоянии хотя бы по одному разу.

Напомним, Раньери возглавил «Сампдорию» 12 октября 2019 года. Сейчас его команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В 17-м туре «Сампдория» сыграет с «Ювентусом». Матч состоится в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» 18 декабря, начало — в 20:55 мск.