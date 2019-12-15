«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 19:30

Сегодня, 15 декабря, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В судейскую бригаду вошли ассистенты Константин Хатцидакис и Гарри Леннард. Резервный рефери – Андре Марринер.



«Манчестер Сити» набрал 32 очка в 16 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (22) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 49 очков в 17 матчах. В тройку лидеров турнира также входит «Лестер Сити» (39).