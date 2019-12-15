«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: составы команд на матч 17-го тура АПЛ
Тренерские штабы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» определились с составами на матч 17-го тура английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Лингард, Фред, Мактоминай, Джеймс, Рашфорд, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Янг, Туанзебе, Уильямс, Перейра, Мата, Гринвуд.
«Эвертон»: Пикфорд, Майкл Кин, Коулман, Холгейт, Динь, Мина, Дэвис, Бернард, Айуоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Запасные: Стекеленбург, Бэйнс, Мартина, Гордон, Мойзе Кин, Умар Ниасс, Тосун.
Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» сегодня, 15 декабря. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
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