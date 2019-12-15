Российский защитник «Зандхаузена» Жиров забил гол в матче с «Гамбургом»

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров открыл счёт в домашнем матче 17-го тура второй немецкой Бундеслиги с «Гамбургом». 28-летний футболист отправил мяч в ворота соперника на 39-й минуте после передачи защитника Леарта Пакярады.

Для Жирова этот гол стал первым в нынешнем сезоне. В активе россиянина 18 встреч во всех турнирах.

Александр выступает за «Зандхаузен» с июля 2018 года. Ранее защитник играл в «Енисее», «Краснодаре», «Краснодаре-2», «Анжи», «Томи», «Волгаре» и барнаульском «Динамо».

«Зандхаузен» занимает девятое место в турнирной таблице второго немецкого дивизиона. В активе команды Жирова 22 очка. В 18-м туре «Зандхаузен» на своём поле сыграет с «Хольштайном». Матч состоится 22 декабря, начало — в 15:30 мск.