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Киевское «Динамо» поднялось на второе место в таблице УПЛ, обыграв «Десну»

Киевское «Динамо» поднялось на второе место в таблице УПЛ, обыграв «Десну»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 18-го тура украинской Премьер-лиги черниговская «Десна» принимала киевское «Динамо». Встреча прошла в Чернигове на стадионе имени Юрия Алексеевича Гагарина и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков, отправивший мяч в ворота соперника на 25-й минуте. В добавленное ко второму тайму время преимущество киевлян мог увеличить хавбек Беньямин Вербич, но он не сумел реализовать пенальти.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе бело-синих 36 очков. «Десна» (33) — на четвёртом месте. Возглавляет таблицу донецкий «Шахтёр» (50).

Календарь матчей УПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 18-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Десна
Чернигов
Окончен
0 : 1
Динамо К
Киев
0:1 Цыганков – 25'
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