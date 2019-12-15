Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клеберсон: Роналдиньо собирался со мной в «МЮ», но затем перешёл в «Барселону»

Клеберсон: Роналдиньо собирался со мной в «МЮ», но затем перешёл в «Барселону»
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Клеберсон рассказал о несостоявшемся переходе в английский клуб соотечественника Роналдиньо.

«Мной интересовались „Манчестер Юнайтед“ и „Лидс Юнайтед“. Для меня было несложно выбрать между ними, но была забавная история. Когда интерес «Манчестер Юнайтед» ко мне подтвердился, я находится со сборной Бразилии во Франции на Кубке конфедераций. Я был вместе с Роналдиньо и его братом. Роналдиньо сказал: «Они хотят подписать нас обоих». Я ответил: «Хорошо, тогда вперёд!».

Я был так рад, что он перейдёт в „МЮ“ вместе со мной. Я вернулся в Бразилию и продолжал вести переговоры с «Манчестер Юнайтед», но Роналдиньо одурачил меня и отправился играть в тёплую Барселону! Он отправил меня в Манчестер. Мы до сих пор шутим об этом случае. Роналдиньо знает, что должен мне», — приводит слова Клеберсона Fourfourtwo.

Роналдиньо: Месси — лучший игрок своего поколения, но не в истории
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019