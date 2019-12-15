Клеберсон: Роналдиньо собирался со мной в «МЮ», но затем перешёл в «Барселону»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Клеберсон рассказал о несостоявшемся переходе в английский клуб соотечественника Роналдиньо.

«Мной интересовались „Манчестер Юнайтед“ и „Лидс Юнайтед“. Для меня было несложно выбрать между ними, но была забавная история. Когда интерес «Манчестер Юнайтед» ко мне подтвердился, я находится со сборной Бразилии во Франции на Кубке конфедераций. Я был вместе с Роналдиньо и его братом. Роналдиньо сказал: «Они хотят подписать нас обоих». Я ответил: «Хорошо, тогда вперёд!».



Я был так рад, что он перейдёт в „МЮ“ вместе со мной. Я вернулся в Бразилию и продолжал вести переговоры с «Манчестер Юнайтед», но Роналдиньо одурачил меня и отправился играть в тёплую Барселону! Он отправил меня в Манчестер. Мы до сих пор шутим об этом случае. Роналдиньо знает, что должен мне», — приводит слова Клеберсона Fourfourtwo.