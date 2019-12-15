Фанаты устроили массовую драку на улице перед матчем «Сарагоса» — «Расинг»
Перед матчем 20-го тура испанской Сегунды между «Сарагосой» и «Расингом» фанаты этих клубов устроили массовую драку на улице.
Как сообщает El Mundo Deportivo, итогом драки стали лишь незначительные травмы у нескольких человек. Из-за инцидента фанатов гостевой команды не допустили на трибуны «Ла-Ромареды» для просмотра матча. Полиция вынудила приезжих болельщиков досрочно вернуться в Сантандер.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч между «Сарагосой» и «Расингом» завершился победой хозяев со счётом 2:0. «Сарагоса» поднялась на 3-е место в турнирной таблице Сегунды. В активе арагонцев 33 очка. «Расинг», набрав 17 очков, располагается на предпоследнем, 21-м месте. Лидирует «Кадис» (40 очков).
Кагава перешёл в «Сарагосу», команда выступает в Сегунде
- 15 декабря 2019
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