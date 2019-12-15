«Тоттенхэм» пропустил после эффектного мощного удара из-за штрафной. Видео

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур» хозяева на 67-й минуте сравняли счёт. Гол забил нападающий Адама Траоре. Он мощно выстрелил в дальний угол из-за пределов штрафной.
Видео доступно на «Чемпионате».
17-й тур АПЛ стартовал 14 декабря матчем «Ливерпуль» — «Уотфорд», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Затем «Бёрнли» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0, «Челси» на своём поле уступил «Борнмуту» (0:1), «Лестер Сити» дома сыграл вничью с «Норвич Сити» со счётом 1:1, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле выиграл у «Астон Виллы» — 2:0, «Саутгемптон» дома потерпел поражение от «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).
Сегодня, 15 декабря, также встретятся «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном», «Вулверхэмптон» с «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал» с «Манчестер Сити».
Завтра, 16 декабря, тур завершит матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
- 15 декабря 2019
-
18:43
-
18:43
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:09
-
17:52
-
17:50
-
17:48
-
17:28
-
17:27
-
17:19
-
17:03
-
16:52
-
16:42
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:11
-
15:55
-
15:54
-
15:15
-
15:13
-
14:45
-
14:38
-
14:09
-
14:08
-
14:00
-
13:45
-
13:39
-
13:07
-
13:02
-
12:47
-
12:45
-
12:27