«Сельта» в большинстве упустила победу над «Мальоркой»

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Сельта» и «Мальорка» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживал матч арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему ассистировали судьи на линиях Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 20-й минуте автором забитого мяча стал Рафинья, которому ассистировал Лукас Оласа. На 33-й минуте равновесие восстановил Сальва Севилья, который забил с пенальти. В начале второго тайма «Сельту» вперёд вывел Яго Аспас, реализовавший 11-метровый. На 78-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Антонио Райльо. Несмотря на это, «Мальорка» сумела уйти от поражения. На 83-й минуте гол забил Анти Будимир с передачи Хуана Эрнандеса.

«Мальорка», набрав 15 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (14) — на 18-м месте.