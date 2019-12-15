Победный гол в добавленное время — в обзоре матча «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм Хотспур» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:1 в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 8-й минуте забил полузащитник гостей Лукас Моура. Он обыграл нескольких соперников и с острого угла вонзил мяч в ближнюю девятку.
Во втором тайме на 67-й минуте нападающий хозяев Адама Траоре сравнял счёт. Получив мяч перед штрафной, он немного продвинулся вперёд и мощным ударом поразил дальний угол.
Победу «Тоттенхэму» на 1-й компенсированной минуте принёс защитник Ян Вертонген. Он точно пробил головой с 11 метров в нижний угол.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 29 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Вулверхэмптон» с 24 очками — 8-е.
- 15 декабря 2019
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