Победный гол в добавленное время — в обзоре матча «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:1 в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол на 8-й минуте забил полузащитник гостей Лукас Моура. Он обыграл нескольких соперников и с острого угла вонзил мяч в ближнюю девятку.

Во втором тайме на 67-й минуте нападающий хозяев Адама Траоре сравнял счёт. Получив мяч перед штрафной, он немного продвинулся вперёд и мощным ударом поразил дальний угол.

Победу «Тоттенхэму» на 1-й компенсированной минуте принёс защитник Ян Вертонген. Он точно пробил головой с 11 метров в нижний угол.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 29 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Вулверхэмптон» с 24 очками — 8-е.