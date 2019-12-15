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Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе» в матче Серии А

Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

«Ювентус» обыграл «Удинезе» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 3:1.

Уже на 9-й минуте счёт в матче открыл Криштиану Роналду. На 37-й минуте португалец оформил дубль после передачи Гонсало Игуаина. На 45-й минуте счёт до разгромного довёл Леонардо Бонуччи. Результативная передача на счету Мериха Демирала. Гости забили гол престижа на 90+3-й минуте. Его автором стал Игнасио Пуссетто.

«Ювентус» поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе «старой синьоры» 39 очков. «Интер», который отстаёт на одно очко, свой матч 16-го тура сыграет сегодня вечером в гостях с «Фиорентиной». «Удинезе» занимает 17-е место. В активе команды 15 очков. Отрыв удинцев от зоны вылета составляет два очка.

Италия - Серия А. 16-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 1
Удинезе
Удине
1:0 Роналду – 9'   2:0 Роналду – 37'   3:0 Бонуччи – 45'   3:1 Пуссетто – 90+4'
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