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«МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном», «Вулверхэмптон» уступил «Тоттенхэму»

«МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном», «Вулверхэмптон» уступил «Тоттенхэму»
Футбол / Англия 0

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Гости открыли счёт на 36-й минуте благодаря автоголу защитника «МЮ» Виктора Линделёва. Манкунианцы восстановили равновесие на 77-й минуте. Автором забитого мяча стал Мэйсон Гринвуд, которому ассистировал Даниэль Джеймс.

В другом матче 17-го тура «Вулверхэмптон» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:2. На 8-й минуте счёт открыл Лукас Моура, которому ассистировал Эрик Дайер. В середине второго тайма хозяева сравняли счёт благодаря голу Адама Траоре с передачи Рауля Хименеса. Победу «шпорам» принёс гол Яна Вертонгена.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Лукас Моура – 8'   1:1 Траоре – 67'   1:2 Вертонген – 90+1'

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Линделёф – 36' (автогол)   1:1 Гринвуд – 77'

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

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