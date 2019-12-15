«МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном», «Вулверхэмптон» уступил «Тоттенхэму»

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Гости открыли счёт на 36-й минуте благодаря автоголу защитника «МЮ» Виктора Линделёва. Манкунианцы восстановили равновесие на 77-й минуте. Автором забитого мяча стал Мэйсон Гринвуд, которому ассистировал Даниэль Джеймс.

В другом матче 17-го тура «Вулверхэмптон» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:2. На 8-й минуте счёт открыл Лукас Моура, которому ассистировал Эрик Дайер. В середине второго тайма хозяева сравняли счёт благодаря голу Адама Траоре с передачи Рауля Хименеса. Победу «шпорам» принёс гол Яна Вертонгена.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».