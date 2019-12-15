«Боруссия» М проиграла «Вольфсбургу» и не сумела вернуться на 1-е место

В матче 15-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена». Обслуживал матч арбитр Феликс Брих. Ему ассистировали судьи на линиях Томас Штайн и Штефан Лупп.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором забитого мяча стал Ксавер Шлагер с передачи Жерома Руссийона. Через несколько минут гости восстановили равновесие, отличился Брил Эмболо, которому ассистировал Алассан Плеа. Победу «волкам» принёс Максимилиан Арнольд, забивший гол на 91-й минуте.

«Боруссия», набрав 31 очко, осталась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание клуба от лидирующего «РБ Лейпциг» составляет два очка. «Вольфсбург» (23) поднялся на 8-е место.