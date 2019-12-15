Роналду — 1-й игрок в истории, забивший не менее 10 голов в 15 последних сезонах
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил не менее 10 голов в 15 последних сезонах.
В матче 16-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:1) португалец отметился дублем и теперь на его счету стало 11 голов в нынешнем сезоне в 19 матчах во всех турнирах. Главный конкурент Роналду — аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси на данный момент провёл 14 подряд сезонов, в которых забил не менее 10 голов.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. Всего в составе туринского клуба он принял участие в 62 матчах, в которых стал автором 39 забитых мячей и отдал 12 результативных передач.
Варан: Роналду сделал нормой невероятные достижения
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